AA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İrfan Can Kahveci antrenmanın ilk bölümünde sahada çalıştı. Dimitris Pelkas ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Filip Novak özel programlar eşliğinde sahada çalışmalara başlarken, Serdar Dursun'un tedavisine devam edildi. Alt adalesinde sertleşme olan Jose Sosa ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.