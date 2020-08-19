FEDOR SMOLOV

Geçtiğimiz hafta belirttiğimiz gibi Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Forvet bölgesi için birçok isim menajerler tarafından kulübe öneriliyor. Henüz kesin karar verilmiş değil. Vedat'ın muhtemel ayrılığıyla birlikte 2 forvet transferi gerçekleşebilir.