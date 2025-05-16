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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu'ndan 'seçim' açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Şekip Mosturoğlu'ndan 'seçim' açıklaması!

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulüpteki olağanüstü seçim gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 17:09 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:09
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        Şekip Mosturoğlu'ndan 'seçim' açıklaması!
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        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, FB TV'ye gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Olağanüstü seçim gündemiyle ilgili konuşan Mosturoğlu, "Kulübümüzün yoğun bir gündemi olduğu doğrudur. O gündemle ilgili yetkili ve görevli arkadaşlarımız gerektiği zaman gerektiği noktalarda açıklamalarda bulunacak" dedi.

        "CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

        Öte yandan Şekip Mosturoğlu, 3 Temmuz süreciyle ilgili kendisine gelen bir mail sonrası Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

        Mosturoğlu konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

        "10 Mayıs günü benim kendi şahsi mail hesabıma bir mail geldi. Bu mailde 3 Temmuz sürecinde bizim dile getirdiğimiz kumpas sorgusuna dair önemli deliller vardı. Bu deliller o dönemin federasyondaki yetkililerinin, yöneticilerinin bu süreç içerisinde UEFA‘yla nasıl bir iş birliği içerisinde olduklarını ve medyada algı oluşturma adına nasıl evrak ve bilgi sızdırdıklarını gösterir mahiyetteydi.

        Tabii bizi heyecanlandırdı çünkü bu iddiaları somutlaştırıp delillendiremediğimiz sürece iddia bazında kalıyordu. Daha sonrasında biz hukuk kurulu olarak yüksek divan kurulundaki arkadaşlarımız ve Hakkı bey dahil olmak üzere bir araya geldik, ne yapabileceğimizi değerlendirdik. O değerlendirmeler ışığında da müşterek aldığımız karar sonucunda bugün Cumhuriyet Savcılığına giderek bir süreç başlattık. Ben dönemin mağdurlarından biri olarak ve mailler bana geldiği için, Alper beyler de kulübü temsilen şikayette bulunduk"

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