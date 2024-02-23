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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sarı kart alarmı: 5 isim sınırda! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de sarı kart alarmı: 5 isim sınırda!

        Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:30
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        Fenerbahçe'de sarı kart alarmı!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi Kasımpaşa'yı konuk edecek.

        Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

        Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

        5 İSİM KART SINIRINDA

        Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Geçen hafta kart sınırında olan Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'ya Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder de eklendi.

        Bu futbolcular kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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