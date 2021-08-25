Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi: Hidemasa Morita... Portekiz ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen ön liberonun 3 yıl kontratı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki Japon futbolcuyu, uygun bir bonservis bedeliyle kadrosunda görmek istiyor.

Geçen sezon devre arasında Santa Clara'ya transfer olan Morita, 29 maçta oynadı ve ön libero oynamasına karşın 3 gol, 2 asitle hücuma da katkı sağladı.

"KALİTE KATAR"

Öte yandan Goal Japonya muhabiri Yasuhiro Ondo oyuncuyu değerlendirdi:

"İyi bir vücut dengesine sahip. Top kapma ve atakları kesme yeteneğiyle tanınıyor. Topla mesafe kat edebiliyor ve atağa kaldıran pasları atmayı seviyor. En dikkat çeken özelliği ise yer aldığı takımın savunmasını yukarıya taşıyan kalitesi."