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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:15
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        Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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