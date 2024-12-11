Fenerbahçe'de Samet'ten büyük hata: Taraftarlardan tepki!

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Samet Akaydin, Athletic Bilbao karşılaşmasında büyük bir hata yaptı.

Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi.

Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, topu ağlara gönderdi.

Müsabakanın 5. dakikasında kaleci Livakovic'e geri pasının kısa düşmesiyle konuk ekip golü bularak öne geçti. Bu dakikalardan sonra Samet'in ayağına her top aldığında tribünler yoğun ıslık gösterdi.

Tepkilerin devam etmesi sonrası stadyum hoparlöründen 16 ve 19. dakikalarında iki kez, 'tüm takıma destek olunması' konusunda uyarılarda bulunuldu. Islıklar bir süre daha devam ederken, ilk yarının son dakikalarında ise milli futbolcu topu kontrol ettiğinde taraftarlar alkışladı.

Jose Mourinho, karşılaşmanın ikinci yarısına Samet'in yerine Çağlar Söyüncü ile başladı.