UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Sevilla'yı konuk eden Fenerbahçe 17. dakikada talihsiz bir an yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin Sevilla'yı eksik yakaladığı bir kontratağın başında topla buluşan Michy Batshuayi bir anda kendini yere bıraktı. Kasığını ve adalesini tutan Belçikalı yıldızın oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca Joshua King ısınmaya gitti.

Sedyeyle saha kenarına alınan Michy Batshuayi büyük üzüntü içinde gözyaşlarına hakim olamazken oyundan çıkarken King yerine dahil oldu.