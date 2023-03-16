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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sakatlandı!

Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'ye kötü haber! UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla'yı konuk eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi 17. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi

Giriş: 16.03.2023 - 21:09 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sakatlandı!
HABERTURK.COM

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Sevilla'yı konuk eden Fenerbahçe 17. dakikada talihsiz bir an yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin Sevilla'yı eksik yakaladığı bir kontratağın başında topla buluşan Michy Batshuayi bir anda kendini yere bıraktı. Kasığını ve adalesini tutan Belçikalı yıldızın oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca Joshua King ısınmaya gitti.

Sedyeyle saha kenarına alınan Michy Batshuayi büyük üzüntü içinde gözyaşlarına hakim olamazken oyundan çıkarken King yerine dahil oldu.

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