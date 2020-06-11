Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir." ifadeleri kullanıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."