HARUN TEKİN

Altay'ın yedeği olarak kaldığı için doğal olarak mutlu olmayan Harun kariyerinin en önemli yaşlarını kulübede geçirmek istemiyor. Başarılı filebekçisi henüz net kararını vermemiş olsa da takımdan ayrılma ihtimali mevcut. Yeni teknik direktörün bakış açısına göre Harun, satılmasını talep edebilir.