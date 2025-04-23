Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!
Trendyol Süper Lig'de alınan Kayserispor beraberliği sonrası Fenerbahçe'de eleştiriler artmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho konusunda kararını verdi ve kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
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Galatasaray ile şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe’de, Kayserispor beraberliği sonrasında eleştiriler artarken, yönetim sezon sonu için planlamalara başladı.
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HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; sarı-lacivertlilerde ne olağanüstü kongre ne de teknik direktör değişikliği gündemde...
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YOLA DEVAM KARARI
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edilecek. Yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla bir araya gelerek sezon değerlendirmesi yaptı.
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Aynı toplantıda gelecek sezonun iskeleti üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ali Koç'un da Mourinho’nun görevde kalmasından yana olduğu öğrenildi.
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Ali Koç, hocanın artık ligi tanıdığını ve ikinci sezonunda daha başarılı olabileceğini düşünüyor.
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İstikrara önem veren sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamla yola devam etmeye hazırlanıyor.
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Sezon sonunda bazı oyuncularla vedalaşılması beklenirken, Mourinho’nun talepleri doğrultusunda kadroya yıldız takviyeler yapılacak.
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Hedef, daha dengeli, alternatifli ve güçlü bir takım oluşturmak.
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Fenerbahçe’de teknik heyet ve yönetim, şimdiden yeni sezonun çalışmalarına başlamış durumda...
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