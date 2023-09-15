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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jin-Ho Jo ve Omar Fayed Novi Pazar'a kiralandı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Jin-Ho Jo ve Omar Fayed Novi Pazar'a kiralandı

        Fenerbahçe, Jin-Ho Jo ve Omar Fayed'in Novi Pazar'a kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 23:28 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:36
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        Fenerbahçe Kulübü, Mısırlı futbolcu Omar Fayed ve akademiden yetişen Jin-ho Jo'nun Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiralandığını duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan’ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında altyapıda forma giyen Güney Koreli oyuncu Jin-ho Jo'yla profesyonel sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

        Sarı-lacivertli ekip, Mısırlı Omar Fayed'i de sezon başında kadrosuna katmış, bu futbolcu için "Yüksek potansiyelli bir yetenek" değerlendirmesi yapmıştı.

        Öte yandan Novi Pazar Kulübü sosyal medya üzerinden iki futbolcuyla ilgili paylaşım yaptı.

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