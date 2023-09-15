Fenerbahçe'de Jin-Ho Jo ve Omar Fayed Novi Pazar'a kiralandı

REKLAM advertisement1

Fenerbahçe Kulübü, Mısırlı futbolcu Omar Fayed ve akademiden yetişen Jin-ho Jo'nun Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan’ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında altyapıda forma giyen Güney Koreli oyuncu Jin-ho Jo'yla profesyonel sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Mısırlı Omar Fayed'i de sezon başında kadrosuna katmış, bu futbolcu için "Yüksek potansiyelli bir yetenek" değerlendirmesi yapmıştı.

Öte yandan Novi Pazar Kulübü sosyal medya üzerinden iki futbolcuyla ilgili paylaşım yaptı.