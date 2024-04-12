Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Rams Başakşehir
        İBFK
        43
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sezonu kapattı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sezonu kapattı!

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Olympiakos karşısında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin durumu hakkında açıklama yaptı. Dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Hollandalı savunma oyuncusu sezonu kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 13:30 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'de büyük şok! Sezonu kapattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde sakatlanan Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edildiğini duyurdu.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

        "Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

        SEZONU KAPATTI

        Tedavi süreci başlayan Oosterwolde böylece sezonu kapattı. Hollandalı savunma oyuncusu, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Habertürk Anasayfa