Jorge Jesus'un Benfica'da 3 lig şampiyonluğu, 5'i Benfica 1'i Sporting'de olmak üzere 6 Portekiz Kupası bulunuyor. Brezilya ekibi Flamengo'da 4 kupa kazanan Jesus, Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile de 1 kupa kaldırdı. Portekizli hocanın 2 de Süper Kupa zaferi bulunuyor.