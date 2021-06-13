2018'de ise Alman devi Borussia Dortmund'un hocası oldu. Burada 2.01 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalasada Bayern Münih'i geçemedi. İlk sezonu Bayern'in 2 puan arkasında bitirdi. 2. sezonunda ise ilk 11 haftada lider Leverkusen'in 6 puan gerisinde kalınca görevine son verildi.