Fenerbahçe'de gözler En-Nesyri'de!
Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'in ardından Youssef En-Nesyri'yi de kadrosuna katmak istiyor. Sevilla ile bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Faslı golcüden yanıt bekliyor.
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Transferde gaza basan ve aynı gün içinde Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i açıklayan Fenerbahçe, şimdi de gözünü Youssef En-Nesyri'ye çevirdi.
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Sevilla ile bonservis konusunda büyük oranda el sıkışan sarı-lacivertliler, transfere son noktayı koymak için Faslı golcüden haber bekliyor.
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Fenerbahçe dışında Roma ve Suudi Arabistan'dan da teklif alan 27 yaşındaki golcünün ilk hedefinin ise Serie A olduğu iddia edildi.
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İtalyan basınında yer alan habere göre Roma, Youssef En-Nesyri için teklifini 22 milyon euroya çıkardı.
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İTALYAN BASINI: EN-NESYRI, ROMA'YI İSTİYOR
Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifler daha yüksek olsa da Faslı futbolcunun, Serie A'yı istediği belirtildi.
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Öte yandan İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre ise, Fenerbahçe'nin önerdiği yıllık 6 milyon euro maaşa rağmen Roma'nın 1,4 milyon euroluk teklifini kabul eden Youssef En-Nesyri, Sevilla'ya teklifi kabul etmeleri için baskı yapıyor.
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FENERBAHÇE VAZGEÇMEDİ
Oyuncunun Roma'yı istemesine rağmen pes etmeyen Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'ın, Sevilla ile görüşmelere devam ettikleri aktarıldı.
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Sevilla ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol atıp 7 asist yaptı.
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