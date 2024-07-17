Fenerbahçe'de gözler En-Nesyri'de!

Öte yandan İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre ise, Fenerbahçe'nin önerdiği yıllık 6 milyon euro maaşa rağmen Roma'nın 1,4 milyon euroluk teklifini kabul eden Youssef En-Nesyri, Sevilla'ya teklifi kabul etmeleri için baskı yapıyor.