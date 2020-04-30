"Caner'in ve Gökhan'ın nasıl gittiği benim için önemli değil. İstediği şekilde gidebilirler. Ben işin saha içi tarafındayım. Biri zaten kötü oyuncu bana göre. Diğeri de yaşlandı. Fiziksel olarak hazır olamaz bu seviyelerde. 2 olumsuz transfer olur"