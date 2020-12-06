Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'u 2-0 mağlup ederken maçın yıldızı Altay Bayındır oldu. 55'te Serdar Aziz'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan takımını ayakta tuttu.

56'da Murawski'nin penaltısına gol izni vermeyen genç kaleci, toplamda kalesine gelen 7 şutu kurtardı.

Bu sezon Karagümrük maçında da penaltı kurtaran Altay, bu alandaki başarısını sürdürdü.

Fenerbahçe, İngilizce sosyal medya hesabından, maçın ardından the wall (duvar) yazısıyla Altay Bayındır'ın fotoğrafını paylaştı.