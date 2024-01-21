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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fred şoku! Sakatlandı, yerini Krunic'e bıraktı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Fred şoku! Sakatlandı, yerini Krunic'e bıraktı

        Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta Fred sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı oyuncunun yerine Krunic 87'de oyuna girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 18:00 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:00
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        Fenerbahçe'de Fred şoku!
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Yılport Samsunspor ile karşılaştı.

        Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Fred karşılaşmanın sonlarına doğru sakatlandı.

        Brezilyalı yıldız 87. dakikada oyundan çıkarken, yeni transfer Rade Krunic ilk lig maçına çıktı.

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