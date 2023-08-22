Edin Dzeko 12 yıl sonra ilki başardı!
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, sezona fırtına gibi başladı. Süper Lig'in ilk 2 haftasını boş geçmeyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız, sarı-lacivertli forma altında kariyerinde 12 yıl sonra bir ilki başardı.
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Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den büyük umutlarla transfer ettiği Edin Dzeko, Türkiye kariyerine harika bir başlangıç yaptı.
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37 yaşındaki Bosna Hersekli golcü, yaşına yönelik eleştirilere karşı sahada ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bıraktı.
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Sarı-lacivertli teknik heyetin kaptanlık pazubendini teslim ettiği Dzeko, saha içinde takım arkadaşlarına liderlik yaparken, skor anlamında da Fenerbahçe'nin taşıyıcı ismi oldu.
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Süper Lig'in ilk 2 haftasını boş geçmeyen tecrübeli santrfor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında fileleri havalandırarak kazanılan 6 puanda büyük pay sahibi oldu.
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Attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Dzeko, sarı-lacivertli forma altında 12 yıl sonra bir ilki başardı.
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Edin Dzeko, 2011 yılından bu yana ilk kez ligin ilk 2 haftasında gol serisi yaptı.
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Daha önce Manchester City formasıyla 2011-2012 sezonunda Premier Lig'in ilk 2 haftasında Swansea ve Bolton filelerini birer kez havalandıran Dzeko, aynı başarıyı yıllar sonra Fenerbahçe formasıyla tekrarladı.
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O sezon 25 yaşında olan Dzeko, Premier Lig'i 14 golle tamamlamıştı.
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Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2'si ligde, 2'si de Konferans Ligi'nde olmak üzere çıktığı 4 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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