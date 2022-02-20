SERDAR O ANLARI ANLATTI

Bu anlarla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Serdar Dursun, "Arda ve Çağtay, mükemmel oynadılar. 'Sakin olun, size yardım edeceğiz' diye onlarla çok konuştuk. İnşallah üstüne koyacaklar. Sahada abilik diye bir şey yoktur. Frikikte sağ ayak daha iyiydi, ondan vurdum. Penaltıda da ilk ben yazılmıştım, o sebeple" dedi.