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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve 6 isim PFDK'ya sevk edildi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve 6 isim PFDK'ya sevk edildi!

        TFF Hukuk Müşavirliği, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile futbolcular İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'yi PFDK'ya sevk etti. Sarı-lacivertlilerde ayrıca, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık da disipline sevk ediliriken, Galatasaray'da da antrenör Serhat Doğan PFDK'lık oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 21:50 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:53
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        F.Bahçe'den 7 isim PFDK'da!
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        TFF Hukuk Müşavirliği, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK sevklerini açıkladı.

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Selahattin Baki, İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık, Galatasaray'dan ise antrenör Serhat Doğan PFDK'ya sevk edildi.

        İşte PFDK sevklerinin nedenleri:

        "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        "GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 19.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5. maddesi ve EK-1 uyarıca; Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca; "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası Kulüp idarecisi Selahattin Baki'nin basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        YILDIRIM ALİ KOÇ'un (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) aynı müsabaka sonrasındaki kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        SELAHATTİN BAKİ'nin (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü İdarecisi) aynı müsabaka sonrasındaki kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü doktoru ERTUĞRUL KARANLIK'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi EMRE KARTAL'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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