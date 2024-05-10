Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Sadettin Saran ile görüşecek

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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sezon sonunda yapılacak başkanlık seçiminde aday olması beklenen Sadettin Saran ile başkan Ali Koç'un görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Bilecik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başkanımız Ali Y. Koç'un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 11 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir."

Ali Koç kararını veriyor! Haberi Görüntüle