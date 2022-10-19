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Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, zorlu Ankaragücü virajını da kayıpsız dönerken yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de aynı anda mücadele eden sarı-lacivertlilerin hem takım hem de bireysel performansları dikkat çekerken bu başarıdaki en büyük pay ise tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'a ait...

19.10.2022 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 5, resmi karşılaşmalarda ise 9 maça çıkardı. Ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden ve bu sürede kaybetmeyen Fenerbahçe, puanını da 20'ye çıkarttı ve averajla 2. sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise 7 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi.

  • 9 RESMİ MAÇINI KAYBETMEDİ

    Fenerbahçe, son 9 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini Arabam.com Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra ligde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet alırken, sadece Fransa'da Rennes ve ligde Beşiktaş deplasmanlarında berabere kaldı.

  • JORGE JESUS'IN SIRRI

    Fenerbahçe'nin takım olarak gösterdiği performans alkış alırken sarı-lacivertlilerde futbolcuların bireysel performansı da beğeni topladı. Geride kalan 9 haftada birçok farklı 11'i sahaya süren Jorge Jesus'un hemen hemen aynı oyunu oynatması da gündem oldu.

  • AYNI 11 HİÇ ÇIKMADI!

    Ligde 9 haftada 6 galibiyet alan sarı-lacivertliler bunu tam dokuz farklı ilk 11 ile başardı. Temmuzdan bu yana Avrupa dahil 19 farklı maça çıkan ve sıkışık fikstüre rağmen performansını giderek artıran Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sırrı da ortaya çıktı.

     

  • Tecrübeli çalıştırıcı geldiği ilk günlerde futbolcularla yaptığı toplantılarda ve bire bir görüşmelerde verdiği mesajı hayata geçirerek öğrencilerinde adalet duygusunu sağladı. 'İdeal 11' fikrini ortadan kaldıran Portekizli çalıştırıcı forma için herkesin eşit şansı olduğu bilincini de takıma yerleştirdi.

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