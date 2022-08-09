Fenerbahçe'de 3 gol yine uğurlu olacak mı? O tablo

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler iki kez geriye düştüğü mücadelede 1 puanı 90+2'de Berisha'nın golüyle kurtarırken kalede görülen 3 gol akıllara önceki sezon açılışlarını getirdi.

Fenerbahçe 2003-04 ve 2013-14 sezonlarında da lige üç gol yiyerek başlamıştı. 2003-04 sezonundaki ilk maçında İstanbulspor'u konuk eden sarı-lacivertliler ilk yarıyı Balili ve Aleksandrov'un golleriyle 2-0 geride tamamlamış, 68'de Aleksandrov maçın sonucunu söylemişti: 3-0. Sarı-lacivertliler geride kalan 33 haftada sadece 3 yenilgi yaşamış ve 76 puanla şampiyonluğa ulaşmıştı.

2013-14 sezonuna Konyaspor deplasmanında başlayan sarı-lacivertliler 2-0 öne geçtiği maçı son 15 dakikada yediği gollerle 3-2 mağlup tamamlamıştı. Fenerbahçe geride kalan 33 haftada 23 galibiyet alıp 74 puana ulaşmış ve sezonu zirvede tamamlamıştı.

İlk haftada 3 gol yenilen önceki iki sezonda şampiyonluğa ulaşılması, Ümraniyespor maçının sonucu sonrasında sarı-lacivertlilere "Acaba" dedirtti.