Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans vermesi bekleniyor
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Trendyol Süper Lig'in 27’nci haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet.
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Sarı lacivertli futbolculara 1 gün izin veren Teknik direktör İsmail Kartal'ın, kadroda değişikliğe gideceği belirtiliyor.
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İç sahada tempolu oynayan ve ön alanda baskı kuran Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında da bu oyun anlayışı ile sahaya çıkacak.
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Teknik Direktör İsmail Kartal, stoper tandemini değiştirmeyecek.
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Afrika Kupası’nda 2'nci olan Nijerya'da başarılı bir performans sergileyen Osayi Samuel’in, ilk 11’e dönmesi bekleniyor.
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Bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda etkili bir oyun sergileyen İrfan Can Kahveci’nin de ilk 11'de başlama ihtimali yüksek.
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Kariyer sezonunu yaşayan milli futbolcu, 13 kez fileleri havalandırdı, 9 da gol pası verdi.
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Mert Hakan Yandaş’ın da önceki haftalara göre daha fazla süre alması bekleniyor.