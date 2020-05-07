Fenerbahçe, 5 Mayıs Salı günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığını, bir çalışanın testinin pozitif olduğunu; bir diğer çalışanın ise durumunun şüpheli olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada ayrıca yaşanan bu gelişmenin ardından takımın yarın yapacağı antrenmanın da iptal edildiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.

Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır"