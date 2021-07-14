Fenerbahçe Csikszereda maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hazırlık maçına çıkacak Fenerbahçe'de, hedef bol gollü galibiyetle moral bulmak...

FENERBAHÇE CSIKSZEREDA MAÇI NE ZAMAN?

15 Temmuz 2021 Perşembe günü Topuk Yaylası’nda Fenerbahçe, Romanya 2. Lig takımlarından Csikszereda ile karşılaşacak. Mücadelenin Fenerbahçe Youtube Katıl kanalı üzerinden canlı yayınlanması gündemde.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçında ise 19 Temmuz Pazartesi günü ise Samandıra’da Kasımpaşa ile karşılaşacak ve sonrasında ise yurt dışında bir turnuvada yer alacak.

Tarih: 15 Temmuz 2021 Perşembe

Yayın: Fenerbahçe Youtube Katıl