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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe çift idman yaptı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe çift idman yaptı

        2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, günü gerçekleştirdiği çift antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:22 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:22
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        Fenerbahçe çift idman yaptı!
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        Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz'de sürdürürken, günü çift antrenmanla tamamladı.

        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki sabah antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman dar alanda çift kale maçlar ile taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        İlk 15 dakikası basına olarak gerçekleştirilen akşam idmanı ise, ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dayanıklılık hareketleri ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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