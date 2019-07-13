13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul´da yaptığı kamp çalışmaları ile başlayan Fenerbahçe, ikinci etabını Düzce´nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri´nde sürdürdü. 3-13 Temmuz tarihleri arasında Ersun Yanal yönetiminde çalışmalar yapan sarı-lacivertli ekip, kampın son gününde bu akşam saat 19.00´da Boluspor ile hazırlık maçı yapıp İstanbul´a dönecek.
Yeni sezon çalışmalarına Avusturya ve Almanya´da düzenlenecek hazırlık maçları ile devam edecek olan sarı-lacivertliler, İstanbul´da 7 Ağustos'ta İtalya´nın Cagliari ekibi ile karşılaşacak, 11Ağustos´ta ise son hazırlık maçını yapacak.
YENİ TRANSFERLERİN BAZILARI KAMPA YETİŞTİ
Fenerbahçe yönetimi transferde elini çabuk tuttu. DHA'nın haberine göre geçen sezon başında kamplara yetiştirilemeyen yeni transferler form tutma ve uyum konusunda geç kalmıştı.
Bu sezon ise Vedat Muric, Kruse, Emre Belözoğlu kadroya erken katıldı ve az da olsa takımla kampta çalışma fırsatı buldu.
ERSUN YANAL İŞİ SIKI TUTTU
Geçtiğimiz sezonun izlerini tamamen silmeye çalışan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, işi sıkı tuttu. Yeni sezona sıkı çalışma ile hazırlanan sarı-lacivertli ekipte Yanal, takımdaki konsantrasyon bozulmasın diye elinden geleni yaparak, öğrencilerinin sağlam adımlar ile ilerlemesini istiyor.
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