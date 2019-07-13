Vedat Muric ise takımın forvet hattını psikolojik olarak rahatlattı. Yıllardır sezona golcüsüz başlayan, ya transferde geç kalan ya da sakatlık sorunu nedeniyle sezonun ilk maçlarındaki santrfor mevkisine orta saha oyuncusu ile çıkmak zorunda kalan sarı-lacivertli takım bu konuda bu sezon rahat.