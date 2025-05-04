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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe – Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig derbisi Fenerbahçe – Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler!

        Fenerbahçe – Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Süper Lig'in 34. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir derbi bekliyor. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi karşılaşmanın saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe – Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev derbiye dair tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 17:52 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:52
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        • 1

          Trendyol Süper Lig’de nefesler tutuldu, gözler Kadıköy’e çevrildi! Fenerbahçe ile Beşiktaş, 34. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk ve Avrupa hedeflerinin kaderini belirleyecek derbide iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Dev karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve ilk 11’leri futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yayın bilgisi...

        • 2

          FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi TFF tarafından açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        • 4

          ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          361. maçına çıkacak iki takım, ezeli rekabette Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        • 5

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Fred, Tadic, İrfan Can, Talisca, Dzeko.

        • 6

          BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

          Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Joao Mario, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

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