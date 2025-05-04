Trendyol Süper Lig’de nefesler tutuldu, gözler Kadıköy’e çevrildi! Fenerbahçe ile Beşiktaş, 34. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk ve Avrupa hedeflerinin kaderini belirleyecek derbide iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Dev karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve ilk 11’leri futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yayın bilgisi...