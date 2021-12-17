Süper Lig'de 17. hafta heyecanı şimdiden başlamış durumda. Yurt genelindeki milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak ve 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Zajc, Crespo, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi.