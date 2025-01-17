Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in güncel formatında rakibiyle 27 kez karşılaştı ve bu maçlarda 18 galibiyet aldı. 9 karşılaşmada ise Zalgiris Kaunas galip geldi. Peki, "Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Fenerbahçe Beko hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas yayıncı kuruluşu...