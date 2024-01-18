Fenerbahçe Beko, yarın Zalgiris Kaunas'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.
THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.
Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un takımın başına geçmesinin ardından ligde son 8 maçın 7'sini kazandı.
Toplamda oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor.
Ev sahibi ekip ise 7 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 80-78 kazanmıştı.