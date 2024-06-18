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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko, Yam Madar ile yollarını ayırdı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Yam Madar ile yollarını ayırdı

        Fenerbahçe Beko, 23 yaşındaki oyun kurucu Yam Madar ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Madar, bu sezon sarı-lacivertli forma ile Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:42
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        Fenerbahçe Beko, Madar'la yollarını ayırdı
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda İsrailli oyun kurucu Yam Madar ile yollar ayrıldı.

        Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Yam Madar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

        Madar, bu sezon sarı-lacivertli forma ile Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

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