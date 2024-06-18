Fenerbahçe Beko, Yam Madar ile yollarını ayırdı - Basketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko, Yam Madar ile yollarını ayırdı - Basketbol Haberleri

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda İsrailli oyun kurucu Yam Madar ile yollar ayrıldı.

Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Yam Madar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Madar, bu sezon sarı-lacivertli forma ile Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.