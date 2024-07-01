Fenerbahçe Beko, Şehmus Hazer ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Şehmus Hazer ile yollarını ayırdığını duyurdu
Giriş: 01.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:34
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2021-2024 yılları arasında Fenerbahçe Beko kadrosunda yer alan sporcumuz Şehmus Hazer ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Şehmus Hazer’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."
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