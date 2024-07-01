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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko, Şehmus Hazer ile yollarını ayırdı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Şehmus Hazer ile yollarını ayırdı

        Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Şehmus Hazer ile yollarını ayırdığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:34
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        Fenerbahçe Beko'da ayrılık
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "2021-2024 yılları arasında Fenerbahçe Beko kadrosunda yer alan sporcumuz Şehmus Hazer ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Şehmus Hazer’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

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