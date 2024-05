Fenerbahçe Beko – Panathinaikos Final Four maçı için nefesler tutuldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Final Four maçları Mercedes-Benz Arena'da oynanacak. Peki, "Fenerbahçe Beko – Panathinaikos Final Four maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko – Panathinaikos Final Four maçı tarihi ve saati...