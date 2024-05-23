Avrupa Ligi tarihinde bu maç öncesinde 5. karşılaşmaya kalan 18 eşleşmede de ev sahibi takımlar tur atlayarak Dörtlü Final'e kalmıştı. Fenerbahçe Beko, Monaco'yu çekişmeli geçen maçta uzatmalarda 80-79 yenerek tarihi bir başarı elde etti ve bu istatistiği bozdu.