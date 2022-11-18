THY EuroLeague 2022-2023 sezonunun 8. haftasında ligin lideri temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında köklü Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. Lige oldukça iyi bir giriş yapan başlayan ve şimdiye kadar oynadığı 7 maçın 6'sını kazanarak büyük bir başarıya imza atan sarı lacivertliler, Panathinaikos karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor. İşte, Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçına dair tüm bilinmesi gerekenler...