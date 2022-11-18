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Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'de günün en dikkat çeken maçında temsilcimiz ve lig lideri Fenerbahçe Beko, sahasında Panathinaikos'la karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Yeni koçu Itouidis yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapan sarı lacivertli ekibimiz, Panathinaikos karşısında da galibiyet dışında bir alternatif düşünmüyor. İşte, zorlu maçın saati, yayıncı kanalı ve mücadeleye dair tüm bilgiler...

Giriş: 18.11.2022 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • THY EuroLeague 2022-2023 sezonunun 8. haftasında ligin lideri temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında köklü Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. Lige oldukça iyi bir giriş yapan başlayan ve şimdiye kadar oynadığı 7 maçın 6'sını kazanarak büyük bir başarıya imza atan sarı lacivertliler, Panathinaikos karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor. İşte, Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçına dair tüm bilinmesi gerekenler...

  • FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı bu akşam (18 Kasım) saat 20:45'de oynanacak.

  • FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

  • FENERBAHÇE BEKO 2022-2023 SEZONU KADROSU

    0 – Johnathan Motley

    1 – Metecan Birsen

    2 – Şehmus Hazer

    3 – Scottie Wilbekin

    4 – Carsen Edwards

    5 – İsmet Akpınar

    8 – Nemanja Bjelica

    9 – Samet Geyik

  • 10 – Melih Mahmutoğlu

    11 – Nigel Hayes-Davis

    13 – Tarık Biberovic

    21 – Dyshawn Pierre

    22 – Tonye Jekiri

    23 – Marko Guduric

    31 – Devin Booker

    33 – Nick Calathes

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