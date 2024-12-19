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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçı ertelendi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçı ertelendi!

        THY EuroLeague'de bu akşam oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı ertelendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:49
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        Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçı ertelendi!
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        THY EuroLeague'de bu akşam (19 Aralık Perşembe) oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı ertelendi.

        Paris Basketball, çoğu oyuncusu hastalandığı için kadro oluşturamadı.

        FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

        Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

        "Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."a

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