2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20:45'de İsrail ekibi Maccabi'yi konuk ediyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO MACCABI MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Maccabi maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.