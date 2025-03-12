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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi (EuroLeague) 29. hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Asvel'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel mücadelesinin tarihi ve maç saati basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyet alarak ikinci sırada bulunuyor. Peki, "Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel basket maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 20:01 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:09
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        • 1

          Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde ve EuroLeague'de yoluna emin adımlarla ilerleyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Asvel'i ağırlayacak. Peki, "Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO - LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

          Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı 13 Mart Perşembe saat 20:45'te başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO - LDLC ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan mücadele S Sport ekranından yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE'DE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

          Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetlik performansla ikinci basamakta bulunuyor.

          Organizasyonda 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Fransız ekibi ise 15. sırada yer alıyor.

          Fenerbahçe Beko, iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı 77-73 kazandı.

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