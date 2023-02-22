Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol EuroLeague

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Partizan deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında yarın deplasmanda Sırp temsilcisi Partizan ile mücadele edecek

Giriş: 22.02.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Partizan deplasmanında
İHA

THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko yarın TSİ 23.00'te Stark Arena'da Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor. Partizan ise 24 müsabakada 13 galibiyet, 11 mağlubiyetle altıncı sırada yer alıyor.

12. RANDEVU

Partizan ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 6 kez parkeden galip ayrılırken, Sırp ekibi ise 5 kez rakibini mağlup etti. İki takım son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da karşılaştı ve Partizan 73-72'lik skorla galip ayrıldı.

Euroleague'de Fenebrahçe 83.9 sayı, 34.4 ribaund ve 18.3 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Partizan ise 84.3 sayı, 30.5 ribaund ve 14.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ALES başvuruları başladı!
ALES başvuruları başladı!
İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer inceledi! İşte öldüren hatalar!
Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer inceledi! İşte öldüren hatalar!
Jandarma Astsubay ve Subay alımı sonuçları...
Jandarma Astsubay ve Subay alımı sonuçları...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.