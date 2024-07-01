Fenerbahçe Beko, Erten Gazi'yi transfer etti
Fenerbahçe Beko, 2020'den bu yana Anadolu Efes formasını terleten Erten Gazi'yi transfer etti. Sarı-lacivertliler, Erten Gazi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, son olarak Anadolu Efes forması giyen oyun kurucu Erten Gazi ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Erten Gazi'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.
27 yaşındaki basketbolcu, 2020 yazından bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu.