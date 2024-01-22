Fenerbahçe Beko'dan Dyshawn Pierre için sakatlık açıklaması

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in 22. haftasında Zalgiris Kaunas ile oynanan karşılaşmada sakatlanan başarılı forvet oyuncusu Dyshawn Pierre'nin sakatlığı hakkında resmi hesabından açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Dyshawn Pierre, Euroleague’in 22. haftasında deplasmanda oynanan Zalgiris Kaunas müsabakasında sakatlanarak kenara gelmişti.

Kanadalı basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 19 Ocak Cuma günü oynanan Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Dyshawn Pierre’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.