Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i yıktı!
EuroLeague'in 28. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i deplasmanda 89-79 mağlup etti
THY EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Wizink Center'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 89-79 kazandı.
Bu sezon hem içeride hem dışarıda Real Madrid'i yenen Sarı-Lacivertliler, Madrid deplasmanında 6 yıl sonra kazandı.
Real Madrid’de Sergio Llull 17 sayı, Walter Tavares 14 sayı, Mario Hezonja 13 sayı, Dzanan Musa 11 sayı ile oynarken, Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis 15 sayı 12 ribaund, Nick Calathes 12 sayı 6 asist, Scottie Wilbekin 12 sayı, Johnathan Motley ve Tarık Biberovic 10 sayı ile mücadele etti.