Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius farkı!
THY EuroLeague'de normal sezonu ilk 6 sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından oluşan etki kendisini gösterdi.
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Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdıktan sonra Litvanyalı çalıştırıcıyla anlaşan Fenerbahçe Beko, Jasikevicius'la çıktığı 13 lig maçının tamamını kazanırken, Erkekler Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa uzanmayı başardı.
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Sarı-lacivertli kulüple anlaşmasının ardından THY EuroLeague, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Erkekler Türkiye Kupası'nda 36 resmi maçta görev alan 48 yaşındaki çalıştırıcı, bu mücadelelerin 30'unda parkeden galibiyetle ayrıldı.
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Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Aliağa Petkim'i 81-68 mağlup eden Fenerbahçe Beko, yarı finalde de Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek finale yükseldi.
Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri final maçında Anadolu Efes'i 80-67'lik skorla geçerek kupayı kaldıran ekip oldu.
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EUROLEAGUE'DE PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
Dimitris Itoudis yönetiminde THY EuroLeague'de çıktığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet ve 7 yenilgi alarak 12. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, Yunan çalıştırıcıyla yolları ayırıp Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'u göreve getirdi.
48 yaşındaki başantrenörün imzayı attığı günün akabinde AS Monaco'yu 86-74'lük skorla geçen Fenerbahçe Beko, ardından çıkışını sürdürdü.
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THY EuroLeague'de Litvanyalı çalıştırıcının yönetiminde 20 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmalarda 14 galibiyete imza atamayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, Barcelona'nın İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı mağlup etmesiyle, Anadolu Efes mücadelesi öncesinde play-off'a katılmayı garantiledi. Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'e 82-80'lik skorla mağlup olsa da normal sezonu ilk 6 sıra içinde tamamlayacak.
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İLK 6'DAKİ TAKIMLARA KARŞI ÜSTÜN
Play-off oynamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, normal sezonda ilk 6 içinde yer alan takımlara karşı üstün bir performans ortaya koydu.
Sezonu ilk sırada tamamlayan Real Madrid'i İstanbul'da uzatmalar sonucunda 100-99 yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, İspanya'da oynanan mücadeleden de 89-79'luk galibiyete ulaştı.
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İlk 6 sıra içindeki takımlardan Barcelona, Panathinaikos ve AS Monaco'yla oynadığı iç saha maçlarından galibiyetle ayrılıp deplasman karşılaşmalarında kaybeden Fenerbahçe Beko, buna karşın ikili averajda rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.
Barcelona'ya deplasmanda 89-81 mağlup olan Fenerbahçe Beko, iç sahada 88-74'lük sonuçla kazandı.
Panathinaikos'u taraftarı önünde 83-69 yenen sarı-lacivertli takım, deplasmandaki maçtan 74-63'lük yenilgiyle ayrılırken ikili averajda üstünlüğü elde etti.
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Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe Beko'nun başındaki ilk maçında AS Monaco'yu sahasında 12 sayı farkla 86-74 yenmeyi başaran erkek basketbol takımı, deplasmandaki maçı ise 7 sayı farkla 76-69 kaybetti.
İlk 6 sıra içinde bulunan ekiplerden Olympiakos'la şu ana kadar bir maç oynayıp 79-77 kazanan Fenerbahçe Beko, normal sezonun son maçında 12 Nisan Cuma günü rakibiyle Yunanistan'da karşı karşıya gelecek.