Fenerbahçe'nin en çok kazanan ismi Nando De Colo ile de masaya oturulacak. Sarı-Lacivertliler, Fransız yıldızdan indirim talep edecek. Ülkesi basınına yaptığı açıklamada "Yeni koçumuz Sarunas Jasikevicius olursa çok daha iyi olacaktır" diyen De Colo, Vesely ile birlikte yönetimin takımda tutmayı düşündüğü iki yabancıdan biri...