Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic'i açıkladı!

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THY EuroLeague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Khem Birch'ün ardından uzun rotasyonuna bir takviye daha yaptı.

Sarı lacivertliler, resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre 9 sezondur NBA'de forma giyen 36 yaşındaki Sırp pivot Boban Marjanovic ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2015 yılından bu yana NBA'de yer alan ve son olarak Houston Rockets forması giyen Sırp pivot Boban Marjanovic (2.24, 1988) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı."

Geçtiğimiz sezonu Rockets'ta tamamlayan Boban Marjanovic, geçen sezon NBA'de 14 maçta 3.2 sayı, 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.