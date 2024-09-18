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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic'i açıkladı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic'i açıkladı!

        Fenerbahçe Beko, 36 yaşındaki deneyimli pivot Boban Marjanovic ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 11:40 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:40
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        Fenerbahçe Beko, transferi açıkladı!
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        THY EuroLeague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Khem Birch'ün ardından uzun rotasyonuna bir takviye daha yaptı.

        Sarı lacivertliler, resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre 9 sezondur NBA'de forma giyen 36 yaşındaki Sırp pivot Boban Marjanovic ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2015 yılından bu yana NBA'de yer alan ve son olarak Houston Rockets forması giyen Sırp pivot Boban Marjanovic (2.24, 1988) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı."

        Geçtiğimiz sezonu Rockets'ta tamamlayan Boban Marjanovic, geçen sezon NBA'de 14 maçta 3.2 sayı, 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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