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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet basket maçı ne zaman, saat kaçta?

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet'i ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk maçı Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet'i 96-88 yenerek seride 1-0 öne geçti. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet basket maçının oynanacağı tarih basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet basket maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 00:59 Güncelleme: 01.06.2024 - 00:59
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        • 1

          Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet basket maçı için nefesler tutuldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Üç galibiyete ulaşan takımın finale uzanacağı seride Fenerbahçe Beko'nun 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu mücadele beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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