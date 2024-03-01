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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko-Baskonia: 111-96 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko-Baskonia: 111-96 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki 27. maçında İspanyol ekibi Baskonia'yı evinde 111-96 mağlup etti. Ligdeki 16. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, sayı ve asist alanında kulüp rekoru kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 23:20 Güncelleme: 01.03.2024 - 23:20
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        Fenerbahçe'nin rekor gecesi!
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        THY EuroLeague 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia ekibini 111-96 mağlup etti.

        Sarı-lacivertli ekip karşılaşmaya Calathes'in basketiyle başladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyrek konuk ekibin 34-32'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe, Sestina ile hücumda etkili oldu. Sarı-lacivertli ekibin bu çeyrekteki ilk 11 sayısının 8'i Sestina'dan geldi. Sarı-lacivertliler, 15. dakikada 7 sayılık farkı yakaladı: 47-40. Kısa sürede toparlanan Baskonia 8-0'lık seriyle 48-47 öne geçti. Çekişmeli geçen ilk yarıda sarı-lacivertliler soyunma odasına 55-54 önde girdi.

        Üçüncü çeyreğe hücumda etkili başlayan İspanyol ekibi yakaladığı 7-0'lık seriyle 6 sayı öne geçti: 57-63. Baskonia 65-60 öndeyken 9-0'lık seriyle rakibine cevap veren Fenerbahçe 4 sayılık farkı yakaladı: 69-65. Sarı-lacivertli ekipte Tarık Biberovic bu çeyrekte üç sayılık atışlarda 5'te 5 isabet buldu ve 15 sayısıyla takımını ayakta tutan isim oldu. Takımlar son çeyreğe 78-78'lik eşitlikle gitti.

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        Son çeyreğe savunma sertliğini arttırarak başlayan Fenerbahçe, 10-0'lık seriyle 88-78 öne geçti. Baskonia'nın geri dönme çabalarına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, son bölümünde farkı açtığı karşılaşmadan 111-96 galip ayrıldı.

        FENERBAHÇE REKOR KIRDI, CALATHES, DIAMANTIDIS'İ YAKALADI

        Sarı-lacivertli takım, Baskonia karşısında elde ettiği galibiyetle 2 rekor birden kırdı.

        Fenerbahçe, THY EuroLeague'de en fazla sayı (111) kaydettiği ve asist (32) yaptığı maça imza attı.

        Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Nick Calathes ise, Baskonia maçında çaldığı iki topla THY EuroLeague'de 434 top çalma istatistiğine ulaştı ve bu alanda lider durumda bulunan Dimitris Diamantidis'i yakaladı.

        Karşılaşmayı 111-96 kazanan sarı-lacivertliler 16. galibiyetini elde ederken, Baskonia ise 13. yenilgisini aldı.

        Fenerbahçe Beko, bir sonraki mücadelesinde 7 Mart'ta deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Arturas Sukys (Litvanya)

        Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Dorsey 4, Noua 7, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 8, Wilbekin 1, Motley 11, Tarık Biberovic 17, Guduric 13, Sestina 14, Papagiannis 6

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        Baskonia: Marinkovic 18, Miller-Mcintyre 8, Diez 15, Costello 9, Moneke 14, Howard 4, Sedekerskis 9, Kotsar 2, Theodore 11, Rogkavopoulas 6

        1. periyot: 32-34

        Devre: 55-54

        3. periyot: 78-78

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